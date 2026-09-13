Зуека гласува в Испания
Вече съм по-спокоен, даже напълнях с 5 килограма, сподели актьорът художник
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Вече съм по-спокоен, даже напълнях с 5 килограма, сподели актьорът художник
Радвайте се на чуждия успех, призовава Десислава Тивчева в подкрепа на актьора художник
Положението у нас ми дойде до гушата – тая държава дъно няма, казва топ актьорът
Актьорът художник и Влади Априлов направиха ю тюб канал за сънародници по света
Актьорът художник успял да нарисува 42 творби за един месец
Сцената е от комедията за прехода „Ятаган“, чиято премиера предстои
Нина Димитрова за първи път проговори за раздялата си с Васил Василев-Зуека. "Не се виждаме. Общуваме си сега само по текущи проблеми. Не съм била в д...