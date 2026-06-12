Двоен стандарт за бутилирането на води у нас
Двоен стандарт спрямо фирмите, които бутилират натурални води съществува у нас. Това стана ясно от думите на Васил Стоименов, мажоритарен собственик н...
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Двоен стандарт спрямо фирмите, които бутилират натурални води съществува у нас. Това стана ясно от думите на Васил Стоименов, мажоритарен собственик н...
Няма да позволя да се посегне на "Балдаран Спринг" и да бъде съкратен нито един работник, казва Васил Стоименов Верни ли са слуховете, че се подготвя...
Проектозакон ще фалира бутилиращи компании и ще остави без работа стотици българи Каква е причината да бъде създаден нов Съюз на безалкохолната проми...