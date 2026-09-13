Всичко за Васил Грудев

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Грудев отива в парламента

Грудев отива в парламента

Зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев лично ще се захване със задачата да обясни на БСП, че няма никакви спрени пари по програмата за...

15 юни | 9:04
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Нинова в сблъсък с Грудев

Нинова в сблъсък с Грудев

Съдбата на над 1 млрд. лева по програмата за селските райони вкара в сутрешен скандал лидера на БСП Корнелия Нинова и ресорния зам.-министър Васил Гру...

15 юни | 8:55
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