Ново ръководство и в ДФ "Земеделие"
Освободиха изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев
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Освободиха изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев
Заради Брекзит след 2020 г. парите от Брюксел за селската програма ще са поне с 8% по-малко
До края на годината стопаните ще получат и годишните плащания по "Натура 2000"
Вече са уволнени четирима души на висши нива в различни отдели
Избрано беше и ново ръководство на Разплащателната агенция
Зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще бъде в Добрич в края на седмицата, за да засвидетелства и лично да открие изложението "Подкре...
Националният гаранционен фонд ще покрива до 50% от стойността на кредитите Земеделските производители ще имат достъп до евтини кредити благодарение н...
"Объркването на БСП идва от специфичния текст в писмото на ЕК, а правенето на сензация от случая е търсене на политически дивиденти", това коментира з...
Зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев лично ще се захване със задачата да обясни на БСП, че няма никакви спрени пари по програмата за...
Съдбата на над 1 млрд. лева по програмата за селските райони вкара в сутрешен скандал лидера на БСП Корнелия Нинова и ресорния зам.-министър Васил Гру...
Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев и министърът на земеделието и прехраната на Германия Кристиан Шмид откриха българският щанд...
България ще стартира процедура за износ на плодове и зеленчуци за Китай. Това стана ясно на срещата на зам.-министъра на земеделието Васил Грудев с п...
„За мен е чест да открия първият българския павилион на територията на всеобхватната търговска зона на Ханджоу." Това заяви заместник-министърът на зе...
България, Румъния, Словения, Австрия и страните от Вишеградската група настояват за въвеждане на временна извънредна подкрепа на производителите на мл...
Даваме приоритет на проекти за животновъдство, плодове, зеленчуци и био Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев е роден на 5 май 1...
Васил Грудев – заместник-министър на земеделието каза, че само за два дни от началото на стартирането на първата мярка от новата Програма за развитие...
Оценяват с точки кандидатите за средства от ЕС Приемът на проекти по мярката "Инвестиции в земеделски стопанства" се очаква да стартира в първите дни...
От 1 март започва кампанията за директни плащания на площ с изцяло нови механизми на подпомагане, с изцяло нов дизайн на схемите и изцяло нови изисква...
Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев съвместно с министъра на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите на Франция...
Варна. "В понеделник, 26 януари, ДФ "Земеделие" ще започне изплащането на средствата по Схемата за единно плащане на площ". Това заяви зам.-министърът...