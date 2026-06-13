Канадец се стяга за бой с Гришо
Сънародничка на Маша Шарапова я отупа в Маями Григор Димитров ще играе срещу бивш партньор на двойки на Мастърса в Маями. Най-добрият български тенис...
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Сънародничка на Маша Шарапова я отупа в Маями Григор Димитров ще играе срещу бивш партньор на двойки на Мастърса в Маями. Най-добрият български тенис...