Великопреславският митрополит: Животът на духовника трябва да е евангелие
Варна. Варненската епархия има нов духовен пастир - митрополит Йоан. Как го посрещнаха край морето - след всички протести и скандали? Какво наследство...
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Варна. Варненската епархия има нов духовен пастир - митрополит Йоан. Как го посрещнаха край морето - след всички протести и скандали? Какво наследство...
Добрич. Новоизбраният Варненски и Великопреславски митрополит Йоан в неделя ще бъде в Добрич, където от 8 до 11 часа ще отслужи Света литургия, съоб...
Варна. Епархийските избиратели на Варненска и Великопреславска епархия избраха своите фаворити за нов митрополит на овдовялата след кончината на присн...
Варна. Миряните вече знаят кои са двамата кандидати, от които ще бъде избран водач на Варненската и Великопреславска епархия. Знеполският екископ Йоа...
Варна. Доростолският митрополит Амвросий, който бе избран за наместник на Варненската епархия след смъртта на владиката Кирил, пристига във Варна в не...
София. Доростолският митрополит Амвросий е новият наместник на Варненската и Великопреславска епархия. Това бе решението на Светия Синод, който на...