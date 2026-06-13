Корейският лебед Су Бин Ли на софийска сцена
Откритието на юбилейния Международен балетен конкурс Варна 2014 Су Бин Ли се завръща на българска сцена в спектакъл на Софийската опера. Изящната 16-г...
Следете всички новини, анализи и коментари за Варна 2014. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Откритието на юбилейния Международен балетен конкурс Варна 2014 Су Бин Ли се завръща на българска сцена в спектакъл на Софийската опера. Изящната 16-г...