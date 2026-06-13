Бавят делото на Вапцарови срещу община Банско
Пресмятане от вещи лица на наемите в курорта Банско и направените инвестиции от общината в музея „Никола Вапцаров" бави изхода на делото на наследници...
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Пресмятане от вещи лица на наемите в курорта Банско и направените инвестиции от общината в музея „Никола Вапцаров" бави изхода на делото на наследници...