Ваня Добрева разкри кой е най-добър за лидер на БСП
БСП е доста кръвожадна партия - иска да пренесе Зафиров в жертва, каза Добрева
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БСП е доста кръвожадна партия - иска да пренесе Зафиров в жертва, каза Добрева
Със същата награда през 2018 г. е бил удостоен и баща й
Благоевград. Председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание проф. Ваня Добрева и парламентарният секретар на Министерството на...
Благоевград. Председателят на Комисията по образование в Народното събрание проф. Ваня Добрева ще посети шивашката фирма „Пирин-Текс" ЕООД в Гоце Делч...
София. Кандидати за народни представители от Коалиция за България участваха в представянето на резултатите от детайлно изследване върху младежката бе...