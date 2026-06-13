Холивуд ни открадна "Излел е Дельо хайдутин" (ОБЗОР)
Норвежкият композитор променил гласа й, не можа да си го познае Има ли връзка между Родопите и холивудска научно-фантастична продукция? Отговорът се...
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Норвежкият композитор променил гласа й, не можа да си го познае Има ли връзка между Родопите и холивудска научно-фантастична продукция? Отговорът се...