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До 2 години: 1 долар = 1 евро

До 2 години: 1 долар = 1 евро

Щатската валута е най-скъпа от 11 години насам, движението й нагоре ще продължи Доларът поскъпна до 1,78 лв. Причината за това е, че на международнит...

08 март | 18:45
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