$1,76 млрд. се въртят дневно на валутния пазар
Еврото е хегемон на валутния пазар в България и това е така от 2007 г., когато страна ни влезе в ЕС. След тази дата най-търгуваната валутна двойка е л...
Следете всички новини, анализи и коментари за Валутен Пазар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Еврото е хегемон на валутния пазар в България и това е така от 2007 г., когато страна ни влезе в ЕС. След тази дата най-търгуваната валутна двойка е л...
Щатската валута е най-скъпа от 11 години насам, движението й нагоре ще продължи Доларът поскъпна до 1,78 лв. Причината за това е, че на международнит...