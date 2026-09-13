Помните ли Вальо Топлото? За него всичко се промени
Върховният съд взе най-важното за него решение
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Върховният съд взе най-важното за него решение
Валентин Димитров беше предаден на съд за пране на пари през 2009 година
с решение на КПКОНПИ
Съден бе за присвояване на 4,5 млн. лв. от "Топлофикация"
Делото се проточи 13 години, прочетоха присъдата днес
Бившият шеф на "Топлофикация" Валентин Димитров-Топлото не е извършвал валутни престъпления. Това реши Софийският районен съд. Присъдата дойде след ка...
Бившият шеф на Топлофикация Валентин Димитров - Топлото, който трябва да лежи в затвора, е забелязан да се разхожда на свобода. Според запознати, Топл...
Бившият шеф на Столичната „Топлофикация" Валентин Димитров трябва да върне на дружеството сума от над 325 000 лева, похарчени за луксозни и ненужни ст...
Срещу Валентин Димитров се точат още 3 дела за близо 30 млн. лв. Затворници очакват с нетърпение бившия шеф на "Топлофикация" Валентин Димитров - Топ...
Върховният касационен съд (ВКС) потвърди присъдата от 3 години затвор на Апелативния съд на София по делото с подсъдим Валентин Димитров – Вальо Топло...
Бившият шеф на „Топлофикация – София" Валентин Димитров получи 3 години затвор и при обжалването на присъдата си за безстопанственост, съобщи Правен с...
София. Днес в Софийския районен съд влиза наказателно дело срещу бившия шеф на „Топлофикация София" - Валентин Димитров. Вальо Топлото е обвинен за в...
София. Бившият шеф на "Топлофикация" Валентин Димитров-Топлото може да отърве килията заради настъпила абсолютна давност. Първоначално Топлото бе осъд...
София. Делото срещу бившия шеф на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров за присвояване на близо 6 млн. лева се връща обратно в прокуратурата, по...
София. За втори път Софийският градски съд не даде ход на делото срещу бившия шеф на столичната топлофикация Валентин Димитров, известен на Вальо Топл...