Всичко за Вальо Топлото

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Вальо Топлото влиза в съда

Вальо Топлото влиза в съда

София. Днес в Софийския районен съд влиза наказателно дело срещу бившия шеф на „Топлофикация София" - Валентин Димитров. Вальо Топлото е обвинен за в...

10 февруари | 7:34
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