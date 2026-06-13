Валери Трирвайлер: Оланд разруши живота ми
Тази книга е писмо в бутилка, затворила миналото ми. Правила съм грешки, понякога съм се заблуждавала, може и да съм наранила някого, но не разигравам...
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Тази книга е писмо в бутилка, затворила миналото ми. Правила съм грешки, понякога съм се заблуждавала, може и да съм наранила някого, но не разигравам...
Франсоа стана президент и това уби връзката ни, разказа Валери Трирвайлер след скандала Книгата на Валери Трирвайлер, зарязаната бивша първа дама, пр...