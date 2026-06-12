Киев няма да преглътне автономията на Донбас
Валери Рачев,външнополитически наблюдател Трудно е веднага да се прецени доколко мирното споразумение в Минск наистина ще доведе до прекратяване на о...
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Валери Рачев,външнополитически наблюдател Трудно е веднага да се прецени доколко мирното споразумение в Минск наистина ще доведе до прекратяване на о...