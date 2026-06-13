Представиха новия шеф на полицията в Перник
Старши комисар Валентин Бучински е новият директор на ОДМВР – Перник Със заповед на заместник-премиера по коалиционна политика и държавна администрац...
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Старши комисар Валентин Бучински е новият директор на ОДМВР – Перник Със заповед на заместник-премиера по коалиционна политика и държавна администрац...