Обмислят смесване на два вида ваксини
Великобритания и някои други страни обмислят начини да се справят с недостига на ваксини
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Великобритания и някои други страни обмислят начини да се справят с недостига на ваксини
Почти 2 трилиона долара се търгуваха за ден след новината
Средствата са отпуснати от Сдружението за иновации срещу епидемията
Препаратът е разработен от специалисти от Академията за военномедицински науки на Народоосвободителната армия в сътрудничество с фармацевтичните комп...