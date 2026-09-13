При засилени мерки за сигурност: Нюланд в София за 5 часа днес
Говори с премиера за енергетика и инвестиции Помощник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд ще бъде на визита у нас днес. Тя ще остане в странат...
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Говори с премиера за енергетика и инвестиции Помощник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд ще бъде на визита у нас днес. Тя ще остане в странат...
Родните фенове на тениса ще бъдат едни от най-големите щастливци в света, стана ясно днес. Те ще могат да гледат почти без пари асове от АТР. Билетите...
20 метра сцена за "Джамирокуай" в "Арена Армеец"