Само А сектор на "'Васил Левски" за ЦСКА
Срещата от 30-ти кръг на ЮЗ В АФГ между отборите на ЦСКА и "Сливнишки герой" ще се състои на 27 април от 19:00 ч. на Национален стадион „Васил Левски"...
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Срещата от 30-ти кръг на ЮЗ В АФГ между отборите на ЦСКА и "Сливнишки герой" ще се състои на 27 април от 19:00 ч. на Национален стадион „Васил Левски"...
ЦСКА победи "Рилски спортист" Самоков с 5:2 в двубой от 25-ия кръг на Югозападната В група. За успеха на селекцията на Христо Янев точни бяха Самир А...
ЦСКА постигна 21-а поредна победа в Югозападната В група. "Червените" победиха Велбъжд в Кюстендил с 3:0. На "Осогово" головете за "армейците" вкарах...
ЦСКА не прости на "Ботев" Ихтиман. "Червените" разбиха своя противник на "Българска армя" с 11:0 в мач от Югозападната "В" група. Дъждът от голове бе...
Шефовете на ЦСКА излязоха с официално съобщение на новия клубен сайт, в което заявяват, че отборът продължава участие във В група и появилите се снощи...
„Нещата няма да стават лесно и никой няма да ни подарява победите. Трябват игра и победи. Надявам се да не създаваме проблеми на гостуващите отбори и...
ЦСКА победи с 3:0 "Струмска слава". Това е първа победа за "червените" в югозападната "В" група. Още в 12-та минута Преслав Йорданов уцели странична...
След адекватната реакция на управата на легитимния „ПФК ЦСКА" АД, начело с изпълнителния директор Александър Тодоров и акционерите Ивайло Маджуков и И...
Мачът между ЦСКА и "Струмска слава" в Югозападната "В" група все пак ще се състои. Това научи "Стандарт" от свои източници. Срещата бе насрочена за 18...
Най-титулуваният български футболен клуб ЦСКА ще играе във "В" група. Феновете на "армейците" бяха радостни, че отборът на сърцата им ще може да бъде...
"Локо" се крият като партизани в Тетевен ЦСКА и "Локо" (Сф) ще стартират с домакинства в Югозападната "В" група. Това определи жребият в аматьорската...
Шефът "Бела" набива канчета заради "армейците" "Вихрен" са готови да играят с ЦСКА на "Уембли". Това обяви председателят на УС Васил Жечев пред "ТВ 7...
Аматьорският ЦСКА си спечели първите врагове още преди да е изиграл и един контролен мач. "Оборище" и "Миньор" скочиха на "армейците" и им се заканиха...
Най-куриозното дерби може за е "червените" на Ганчев срещу "червените" на Божков "Чико Бяга" и бивши страшилища ще ритат срещу "армейците" във "В" гр...
Събират спешно пари за два отбора от школата Васил Божков се оглежда за отбор от "В" група около София, научи "Стандарт". Бизнесменът ще ползва лицен...
Плевен. Новообразуваният ОФК Спартак-Плевен (Плевен) ще се включи в първенството на "В" група във вторник. Това разкри членът на УС Венко Николов, кой...
Агитката на "Локо" (Сф) поиска тимът да започне на чисто от "В" група, вместо да гледа още мъки в елита, дори по чудо да се стигне до спасяване. Бесни...