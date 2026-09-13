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ЦСКА ще стартира нормално сезона във „В" група след адекватната намеса на легитимното ръководство

ЦСКА ще стартира нормално сезона във „В" група след адекватната намеса на легитимното ръководство

След адекватната реакция на управата на легитимния „ПФК ЦСКА" АД, начело с изпълнителния директор Александър Тодоров и акционерите Ивайло Маджуков и И...

09 август | 11:37
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