Увеселително влакче стана кошмар за четирима (ВИДЕО)
Увеселително влакче в Англия се превърна в кошмар за четирима души. Те са пострадали тежко след като два вагона се сблъскали. В единия вагон е имало...
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Увеселително влакче в Англия се превърна в кошмар за четирима души. Те са пострадали тежко след като два вагона се сблъскали. В единия вагон е имало...