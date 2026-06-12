Анджелина Джоли е най-уважаваната жена в света
Актрисата Анджелина Джоли получи признанието "най-уважавана жена в света" след анкета в 23 страни, съобщи БГНЕС. Звездата побеждава в анкета дори носи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Уважавана Жена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Актрисата Анджелина Джоли получи признанието "най-уважавана жена в света" след анкета в 23 страни, съобщи БГНЕС. Звездата побеждава в анкета дори носи...