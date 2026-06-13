Валя Балканска съди Холивуд
Валя Балканска се кани да съди Холивуд. Композиторът Томас Бергенсен, който използва без разрешение легендарната българска песен "Излел е Дельо хайдут...
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Валя Балканска се кани да съди Холивуд. Композиторът Томас Бергенсен, който използва без разрешение легендарната българска песен "Излел е Дельо хайдут...
Холивуд идва на крака при Валя Балканска. Композиторът Томас Бергерсен, вкарал без разрешение "Излел е Дельо хайдутин" в трейлъра на блокбастъра "Утре...
„Излел е Дельо хайдутин" на Валя Балканска, която полетя в Космоса и прослави цяла България, влезе във филма „Утреландия". Оказва се, че певицата не...