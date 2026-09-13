Боян Дуранкев с безпощаден анализ за 2026. Прекрасен, но опасен нов свят
Ще живеем в „смесена антиутопия“ – на удоволствие и на страх като двойна система за контрол
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Ще живеем в „смесена антиутопия“ – на удоволствие и на страх като двойна система за контрол
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Преди изборите Томас Мор е по-актуален от когато и да било
След векове октомври 2015-та ще остане в историята като първия месец в историята на човечеството, в което хората са се измъкнали от капана на осемчасо...