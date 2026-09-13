МРРБ с устройствен правилник заради новата структура
Ликвидират Министерството на инвестиционното проектиране София. Правителството прие Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие...
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Ликвидират Министерството на инвестиционното проектиране София. Правителството прие Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие...
Меглена Кунева оглавява Съвета по европейски въпроси София. Щатовете в администрацията на министър-председателя се намаляват от 20 на 11, според напр...
София. Нов устройствен правилник на Авиоотряд 28, който отразява направените изменения в Закона за гражданското въздухоплаване, бе приет от правителст...
Кърджали. От 1 октомври влезе в сила нов устройствен правилник на община Кърджали, съобразен с актуалните задължения на институцията. „Изготвени са с...