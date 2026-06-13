България с тригодишно членство. Вижте устава на Съвета за мир
България е сред основателите на органа
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България е сред основателите на органа
Ето какво предвижда устава на българската православна църква
Партията на Борисов промени устава си
Само професионалните клубове да избират президент, категоричен е членът на Изпълкома
Не могат да изключат Гергов
Кой иска друго, нека следва Устава, коментира той
Бойко Борисов ще остане с двама заместнити, вместо с трима
Новият устав на ДСБ бе приет със скандал. Ръководството на партията отказа да подложи на гласуване предложенията за това, дебатите по устава да продъл...
Последните драматични совалки "за" и "против" промените в устава на БСП ще се случат тази вечер в хотел "Родина" в София, коментираха пред "Стандарт"...