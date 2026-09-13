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Бразилия ще съди Самсунг

Бразилия ще съди Самсунг

Бразилия. Бразилия заведе дело срещу компанията Самсунг заради лошите условия във фабриката в Амазония, като държавата изисква над 100 милиона долара...

14 август | 9:58
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