Служители в държавните психиатрии излизат на протест
Основен проблем е нуждата от увеличение на заплатите
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Основен проблем е нуждата от увеличение на заплатите
Причини за трудови злопулуки стават неспазване на правилата за безопасност
Искат промяна в условията на труд
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Бразилия. Бразилия заведе дело срещу компанията Самсунг заради лошите условия във фабриката в Амазония, като държавата изисква над 100 милиона долара...
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