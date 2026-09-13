5 знака, че вашият ангел-пазител се опитва да се свърже с вас
В трудни моменти от живота много хора забелязват необичайни усещания и събития
Следете всички новини, анализи и коментари за Усещане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В трудни моменти от живота много хора забелязват необичайни усещания и събития
Трусът е регистриран в 06:04 часа българско време
Например изпитвате силно чувство на спокойствие или увереност без причина
Това съобщи БНТ.
Справедливостта е само за избрани люде, които си плащат за нея
Трябва да се даде по-голяма гласност на решения на ВАС, смята съдия Боян Магдалинчев - Г-н Магдалинчев, във Върховния административен съд (ВАС) се ре...