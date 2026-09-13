Голфъри под ключ заради Херкулеси
600 американци и италианци тренират у нас до 13 септември Голфъри останаха заключени в комплексите си край морето, а десетки висяха на затворено шосе...
Следете всички новини, анализи и коментари за Us Танкове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
600 американци и италианци тренират у нас до 13 септември Голфъри останаха заключени в комплексите си край морето, а десетки висяха на затворено шосе...
Американските танкове, които са на полигона в Ново село край Сливен, влязоха в действие. Те осъществиха стрелби в рамките на учението "Действие на бат...
Пращат и бронетранспортньори за учение с наши, американски и британски рейнджъри Прословутите американски танкове наистина идват. Бройката им обаче е...
Министърът на отбраната Николай Ненчев трябва незабавно да уволни своите пиар съветници и експерти. Многобройните офицери за връзка с обществеността,...
Категоричен отказ американската армия да разположи танкове и друга бронирана техника у нас изрази началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов....