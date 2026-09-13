Всичко за Us Танкове

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До 14 дни: US танковете идват

До 14 дни: US танковете идват

Пращат и бронетранспортньори за учение с наши, американски и британски рейнджъри Прословутите американски танкове наистина идват. Бройката им обаче е...

12 март | 6:45
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Армията ни не иска US танкове

Армията ни не иска US танкове

Категоричен отказ американската армия да разположи танкове и друга бронирана техника у нас изрази началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов....

27 ноември | 21:40
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