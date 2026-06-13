Заради простатата ставаш по няколко пъти през нощта?
Чудиш се защо през деня си изтощен, неработоспособен и с изразителна сънливост около обяд? До 1-2 позива за уриниране през нощта се приема за нормално...
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Чудиш се защо през деня си изтощен, неработоспособен и с изразителна сънливост около обяд? До 1-2 позива за уриниране през нощта се приема за нормално...