Оксфорд приема с въпроси без отговор
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Ако се чувствате неуверени след интервюто, расте шансът да получите оферта
София. Асоциацията на университетските болници в България застана зад здравния министър Петър Москов за осигуряване на полицаи, заедно с линейките, ко...
София. Министърът на здравеопазването Таня Андреева се срещна с директорите на университетските болници в България. Причина за срещата станаха приорит...