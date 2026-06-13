Минута мълчание и черно знаме във ВТУ за Вероника
Лекциите във Великотърновския университет ще започват с минута мълчание в памет на убитата Вероника Здравкова. Днес е обявен и ден на траур във ВУЗ-а....
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Лекциите във Великотърновския университет ще започват с минута мълчание в памет на убитата Вероника Здравкова. Днес е обявен и ден на траур във ВУЗ-а....
Европейският колеж по икономика и управление и Колежът по икономика и администрация в Пловдив ще бъдат преобразувани в специализирани висши училища. Р...