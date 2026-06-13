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Два нови вуза под тепетата

Два нови вуза под тепетата

Европейският колеж по икономика и управление и Колежът по икономика и администрация в Пловдив ще бъдат преобразувани в специализирани висши училища. Р...

02 март | 22:00
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