Оповестиха 9 агенти на ДС в пловдивски вузове
Пловдив. Общо девет преподаватели от Университета по хранителни технологии и Аграрния университет в Пловдив са били агенти на комунистическата Държавн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Университет По Хранителни Технологии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пловдив. Общо девет преподаватели от Университета по хранителни технологии и Аграрния университет в Пловдив са били агенти на комунистическата Държавн...
Пловдив. Университетът по хранителни технологии в Пловдив дава още възможности за прием на кандидатстудентите. През следващата учебна година желаещите...
Пловдив. Всички нови студенти в Университета по хранителни технологии в Пловдив ще получат като подарък по един пътеводител. Това ще стане по време...