До днес свинете на юг се умъртвяват доброволно
След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните принудително
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След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните принудително
Умъртвени заради заразен нодуларен дерматит крави се загробват в опасна близост до населено място и пасища. За това алармира животновъдът от Хаджидимо...
Българска агенция по безопасност на храните (МЗХ) взима извънредни мерки за сигурност заради огнището на „птичи грип" (H5N1) в с. Константиново, Облас...
Букмейкърската компания Paddy Power иска да привлече вниманието на хората и зоопарка