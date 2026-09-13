Кантарджиев: Умрелите са повече, а казват, че управляват кризата
Чудя се като някои хора от министерството се усмихват като говорят за умрели, аз още не мога да го направя, каза професорът
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Чудя се като някои хора от министерството се усмихват като говорят за умрели, аз още не мога да го направя, каза професорът
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