Тя продаде 750 млн. книги, но днес почти никой не я помни. Връзката с Даяна
Розови рокли, кученце под мишница и 90 витамина на ден – зад ексцентричния образ се крие жена с удивителна история
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Розови рокли, кученце под мишница и 90 витамина на ден – зад ексцентричния образ се крие жена с удивителна история
Случайна находка разкрива истината за неговия дом в Лондон
Немски вестник съпостави легендарните поети и на Ботуша се обидиха
На 20, 23 и 30 януари е премиерата на "Карнавална нощ"
Въпросът за ориентацията на драматурга интересува учените от много години
„Глобусът“ може да бъде закрит заради пандемията
Тази година се отбелязват 400 години от смъртта на Уилям Шекспир. Той е сочен като най-значимия автор в англоезичната литература, а според мнозина и...
Рядко и ценно копие на "Първото фолио" на Уилям Шекспир е било открито в провинциален град във Франция, предадоха световните агенции. Книгата - една...
Днес се навършват 450 г. от рождението на Уилям Шекспир. Датата ще бъде отбелязана с различни прояви както във Великобритания, така и по цял свят. Ис...