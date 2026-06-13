"Един пояс, един път" цели повече инвестиции и търговия
60 държави желаят да се включат в проекта на Китай за "Пътя на коприната" България също проявява интерес към инициативата на Пекин, казва посланик Уе...
Следете всички новини, анализи и коментари за Уей Дзинхуа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
60 държави желаят да се включат в проекта на Китай за "Пътя на коприната" България също проявява интерес към инициативата на Пекин, казва посланик Уе...