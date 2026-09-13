4,5 млн.лв. за плод и мляко в училище
Близо 3,8 млн. лв. от тях са за реализирани доставки на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци
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Близо 3,8 млн. лв. от тях са за реализирани доставки на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци
Покривът на помощно училище „Стефан Караджа" в Пловдив се е подпалил. Сигнал за пламъците е подаден около 6.30 часа тази сутрин. На място са изпратени...
Експлозия е избухнала в едно от училищата в нюйоркския квартал Бронкс, съобщават световните медии. По непотвърдена информация са ранени най-малко два...
Започва приемът на документи по схемата "Училищен плод". Събирането на документи ще продължи до 23 септември. Заявленията се подават в областните дире...
Решението на фонд "Земеделие" училищните столове да се зареждат само с български плодове и зеленчуци зарадва родните производители. "Идеята доставките...
"Дажбата" на отсъстващите ще се разпределя