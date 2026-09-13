Цял месец уборки в Мелник за Великден
Цял месец уборка в Мелник, за да бъде най-малкият ни град чист и подреден за големия християнски празник Великден. В акцията се включват и местните жи...
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Цял месец уборка в Мелник, за да бъде най-малкият ни град чист и подреден за големия християнски празник Великден. В акцията се включват и местните жи...
Бригада ударно прави уборка на комплекса на пророчицата Ванга в Рупите през последните дни. Всичко в района трябва да блести от чистота за 3 октомври,...
Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" не само помагат за обществени каузи, но и полагат физически труд няколко пъти в годината. Те редовно зап...
13.6 тона отпадъци събраха ентусиасти в община Сандански, които се включиха за поредна година в националната кампания „Да изчистим България заедно"....
Жителите на симитлийското село Брежани ще превърнат в зелен и чист оазис района край църквата „Свети Димитър". Местните хора в планинското селище стар...
Благоевград. Лекари, медицински сестри и помощен персонал на Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград ще се включат активно в национална...
Общината осигурява чували транспорт за боклуците Благоевград. За поредна година община Благоевград ще се включи в националната кампания „Да изчистим...
Благоевград. Община Благоевград ще участва за поредна година в националната кампания „Да изчистим България за един ден" на 26 април. Почистването, в...
Благоевград. Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" запретват ръкави, за да направят уборка в Пирин планина. Този уикенд членовете на организаци...