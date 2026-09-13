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И лекари с акция „Уборка"

И лекари с акция „Уборка"

Благоевград. Лекари, медицински сестри и помощен персонал на Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград ще се включат активно в национална...

25 април | 12:21
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