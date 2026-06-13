Трима гардове убили шизофреник в мол
Арестувани са трима мъже от охранителната фирма на Гранд мол Варна с обвинение за убийството на 52-годишен мъж. Те са задържани за срок от 72 часа, к...
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Арестувани са трима мъже от охранителната фирма на Гранд мол Варна с обвинение за убийството на 52-годишен мъж. Те са задържани за срок от 72 часа, к...