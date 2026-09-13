Русия обжалва официално санкцията от УАДА
Арбитражният съд е на ход
Следете всички новини, анализи и коментари за Уада. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Арбитражният съд е на ход
"Взехме решение да не се съгласим с наложеното наказание от УАДА", съобщи днес президентът на Изпълнителния комитет на РУСАДА - Александър Ивлев
Не вярвам нещо да се промени и след обжалване, категоричен е спортния министър
Има шанс братушките да играят и на Мондиал 2020
Свидетели сме на лъжа с невиждани досега пропорции, категорична е Линда Хелеланд
Това е трагедия за "чистите" атлети, категоричен е Юри Ганус
Финалното решение ще бъде взето на 9 декември
Бившият атлет ще ръководи Световната антидопингова агенция от 1 януари 2020
Световната антидопингова агенция нахъса ФИФА да погне руския спортен министър Виталий Мутко, който е и президент на футболния съюз. УАДА го обвинява,...
Носителката на пет титли от Големия шлем Мария Шарапова ще бъде изслушана от антидопингова комисия в Лондон, след като през месец март самата тя призн...
Над 10 родни спортисти са взимали мелдоний миналата година Допинг ченгетата от УАДА явно са взели на мушка българските спортисти след случая с Габрие...
Международната антидопингова агенция реши да удари рамо на Русия, за да може да се спасят атлетите, които не са забърквани в скандали. Това стана ясно...