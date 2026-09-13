300 пъти цианид над нормата в Тянзцин
Водата около фаталните взривове от миналата седмица в склад в китайския град Тянзцин е с равнища на цианид, превишаващи 356 пъти допустимите норми по...
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Водата около фаталните взривове от миналата седмица в склад в китайския град Тянзцин е с равнища на цианид, превишаващи 356 пъти допустимите норми по...
Полицията в Китай е задържала вицепрезидента на компанията "Ruihai Logistics", който е собственик на взривения склад с опасни вещества, намиращ се в Т...
Пострадали от взривовете в китайския град на протест за обезщетения Двете експлозии, които разтърсиха китайския град Тянцзин и при които загинаха пов...
Китайската полиция арестува момиче по подозрение в измама. Девойката успяла да получи хиляди юана дарения от интернет потребители, лъжейки, че баща й...
Жертвите в Тянцзин достигнаха 112 души. Това показват данни на местните власти. До момента общо 24 тела са идентифицирани, а на други 88 самоличностт...
Властите потвърдиха за наличието на натриев цианид в района Китайските власти евакуират хората, живеещи в радиус от 2 км от складовете в град Тянцзин...
31 часа след опустошителният взрив в град Тянцзин в Китай, спасители намериха един оцелял, съобщава NBCNews. Един оцелял е открит в петък в 07:05 час...
Експлозията в склад за опасни химикали уби 50 души, видя се от Космоса Два мощни взрива разтърсиха китайския пристанищен град Тянцзин. Склад за опасн...