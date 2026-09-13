Важно разкритие! Ето кой реално замърсява въздуха в София
Според Юлиан Попов основната причина е отоплението с твърди горива
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Според Юлиан Попов основната причина е отоплението с твърди горива
Стари отоплителни уреди на дърва и въглища в шест общини - София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана ще бъдат подменени по проект на...
Момиченце на възраст около 4-5 годинки загина при пожар в къща в Кюстендил, съобщи Дарик Радио. Инцидентът е станал тази вечер на ул. „Антим I" в град...
Пожар тръгна от печка на твърдо гориво в апартамент в жилищна кооперация в Благоевград. Ньма пострадали хора при инцидента. Сигналът е подаден от собс...
Благоевград. Жена издъхна след задушаване от печка на твърдо гориво, а мъж е с опасност за живота. Трагедията се разигра тази нощ в симитлийското село...