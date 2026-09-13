„НУРТС Диджитъл“: TV7 не е свалена от мултиплекса
Преустановено ефирното разпространение на телевизионната програма News7 заради неплатени задължения. Телевизионната програма TV7 не е свалена от мулт...
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Преустановено ефирното разпространение на телевизионната програма News7 заради неплатени задължения. Телевизионната програма TV7 не е свалена от мулт...
От страна на TV7 е постъпило плащане в размер на 300 000 лева в изпълнение на споразумението си със синдиците на Корпоративна търговска банка за погас...
В последния си работен ден квесторите на обявената във фалит КТБ са освобождавали "огромни имущества", които са били по обезпечения на кредити, отпуск...
Около 15 хамали, придружавани от двама костюмирани мъже, влязоха в офиса на TV 7, като една част се отправиха към сградата на КТБ, предаде БГНЕС. Пре...
Разпоредих на министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова служителите на МВР да напуснат незабавно офисите и студията на News7 и TV7. Това написа...
Медиите също са равни пред закона, каза Бъчварова Шефът на шесто районно управление Иван Пепелджийски влезе в сградата на ТВ7 и пусна журналистите на...
Частени съдебен изпълнител е влязъл в сградата на ТВ7 заедно с представители на КТБ, полицаи от дирекция "Специализирани полицейски сили" с каски и бр...
София. Диана Радева от TV7 претърпя инцидент на леда. Водещата на сутрешния блок на телевизията разчиствала снега пред дома си, когато се подхлъзнала...
София. Журналистите и служителите от TV7 и NEWS7 излизат в сряда по обед на протест пред Софийския градски съд (СГС), където ще се гледа делото за нес...
София. Законът се нарушава драстично от синдика и определен съдия с фамилия Тодоров в Софийски градски съд. Това обяви изпълнителният директор на TV7...
София. Ръководството на TV7 и NEWS7 излезе с декларация по повод безпрецендетния натиск, който цели ликвидирането на медиите. Ръководството заявява, ч...
София. Десислава Тошева ще наследи Николай Бареков на шефския пост в TV7 и NEWS7. Журналистът обяви преди няколко седмици, че се разделя с ръководния...