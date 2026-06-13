"Турски поток" вече е открит (ОБЗОР)
Президентите на Турция, Русия и Сърбия и премиерът на България - Реджеп Ердоган, Владимир Путин, Александър Вучич и Бойко Борисов прерязаха лентата на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Турски Поток Откриване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентите на Турция, Русия и Сърбия и премиерът на България - Реджеп Ердоган, Владимир Путин, Александър Вучич и Бойко Борисов прерязаха лентата на...