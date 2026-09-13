Българските власти с първи коментар за случая на границата
Близките са наели частна траурна агенция и тялото им е предадено и транспортирано в Турция
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Близките са наели частна траурна агенция и тялото им е предадено и транспортирано в Турция
София. "Стандарт" ще прави общи проекти с колеги от водещи турски вестници и списания. Те ще са в различни области и с тях ще кандидатстваме в Брюксел...
Москва. Карта на "Нова Турция", публикувана в турски медии, включва българската територия, предаде "Фокус". На 23 март турският вестник „Милиет" публи...