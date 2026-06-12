Продават турската баня в Кюстендил
Кюстендил. 700 000 лева предложи инвеститор за 100-годишната "Чифте баня" в Кюстендил. Намеренията му са да инвестира поне още толкова пари в обновлен...
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Кюстендил. 700 000 лева предложи инвеститор за 100-годишната "Чифте баня" в Кюстендил. Намеренията му са да инвестира поне още толкова пари в обновлен...