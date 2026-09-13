Сгащиха турчин с чужда лична карта на границата
Пътувал е за Германия
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Пътувал е за Германия
Турчин и иранец пласирали хероин и амфетамин
Полицията продължава издирването на атентатора
Съдия-отличничка пуснала Фарук Бекташ, убил двама мотористи край Драгоман Съдийката Недялка Николова, която пусна под домашен арест турчина, убил два...
Вината за изчезването на турския гражданин, убил мотористи на пътя, не е на МВР. Това заяви в Сливен главният секретар на силовото министерство Георги...
Лидерът на македонската опозиция Зоран Заев (в средата) отнесе доста обиди от приближен на премиера Груевски журналист
Опит за нелегален внос на 165 кг. ароматизиран тютюн за наргиле, при който турчин пробва да си спести 25 000 лв. акциз, спряха митничарите на Капитан...
Турски гражданин задържан в полицията в Кърджали за незаконно притежаван боен пистолет. За незаконно притежаван боен пистолет и 4 патрона турски граж...
Старозагорецът Стоян извадил от басейн падналото дете на комшията Богато турско семейство се отблагодари на българин, който спаси живота на дъщеричка...
Хасан ги криел в лодки до Гърция, вземал по 2500 долара за "бежанец" Джихадисти от "Ислямска държава" са прекарвани в Европа, скрити в лодки заедно...
Кърджали. Турски гражданин, обявен за издирване в Шенгенската информационна система, е бил установен в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В ра...