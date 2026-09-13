Световна звезда на косъм. Феновете в шок
Откриха му тумор в мозъка
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Откриха му тумор в мозъка
Лекарство, което забавя растежа на тумора
72-годишната пациентка е от Добрич
нито един колега не остава с мен, сподели певицата
Туморът на актьора се е свил, а боледуването от Ковид е вече само лош спомен
Операцията се прави за първи път
Стогодишна жена с тумор на гърдата беше успешно оперирана в КОЦ в Пловдив
Юношата на Левски по баскетбол и на Шампион 2006 Самуил Владимиров се нуждае от неотложна животоспасяваща операция. 18-годишният Сами е с тумор в моз...
Операция в екип от ортопеди, съдови хирурзи и уролози от болница „Софиямед" даде шанс за живот на 37г. мъж с рядък вид тумор Сложна операция по отстр...
Гинеколози от МБАЛ Бургас оперираха 54-годишна пациентка с огромен тумор на яйчниците. Операцията е извършена по спешност. Оказало се , че туморът теж...
Жена от Ямбол се нуждае от пари за своето лечение. Петя Михайлова, която е само на 24 години, се бори с тумор на гръбначния мозък от 12 години. През п...
Съдови хирурзи и ортопеди от болница „Софиямед" спасиха от ампутация крака на 59-годишен мъж с огромен тумор. Той постъпва в болницата за последна кон...
Изключително сложна операция по отстраняването на огромен тумор в областта на рамото и шията извършиха ортопедите на УМБАЛ „Софиямед". Интервенцията...
Тумор с тегло 13 кг бе изваден от възрастен пациент в МБАЛ "Пловдив". 5-часовата операция е осъществил урологът доц. д-р Димитър Шишков, съобщиха от п...
В Клиниката по чернодробна и панкреатична хирургия на ВМА: За 7 месеца имаме 650 операции, при нас идват най-тежките случаи, признава началникът й пр...
В Клиниката по чернодробна и панкреатична хирургия на ВМА: Имаме 650 операции зад гърба си, при нас идват най-тежките случаи, признава началникът й п...
Изключително сложна операция за отстраняването на туморно образувание с диаметър 40 сантиметра от жена на 51 години от с. Златитрап извършиха тази сут...
Болни се церят с чесън, белина и керосин по рецепти от интернет, биха тревога специалисти по време на XIV среща с медиите в Албена От 600 болни от р...
Кистозна формация от яйчников произход бе извадена при операция на 65-годишна жена във Варна, съобщиха от АГ болницата във Варна. Туморът е бил над 10...
Операция на бременно момиче в шестия месец, което имало огромен тумор, е извършена успешно в Клиниката по коремна хирургия на Националната онкологична...