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Градушка помля и Тулово

Градушка помля и Тулово

Градушка с големина на орех удари старозагорското с. Тулово, община Мъглиж. Гръмотевичната буря, последвана от силна градушка и пороен дъжд са се разр...

08 май | 18:45
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