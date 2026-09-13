Крава на пътя предизвика трагичен инцидент
Моторист е загинал на място, след като се е блъснал в крава, излязла на пътя Казанлък - Стара Загора, близо до с. Тулово, община Мъглиж.
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Моторист е загинал на място, след като се е блъснал в крава, излязла на пътя Казанлък - Стара Загора, близо до с. Тулово, община Мъглиж.
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