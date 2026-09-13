Златна монета събужда древната тайна над Сливен
Крепостта Туида разказва забравена история
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Крепостта Туида разказва забравена история
Уникалната крепост има нужда от реставрация на 50-метров тунел Мая Иванова, ръководител крепост "Туида" Уникалната късноантична и средновековна креп...
460 археологически, над 200 архитектурни и 120 исторически паметници на културата, 9 от които с национално значение, са съхранени в Сливенския край. Р...
Сливен. Средновековната крепост Туида се превърна в атракция с повече от 5 милиона лева европейски пари. Реновираната крепост бе тържествено открита о...