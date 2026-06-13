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И Берлин скочи срещу ТТИП

И Берлин скочи срещу ТТИП

Германски министър предизвика нови съмнения около осъществяването на спорното споразумение за Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорст...

09 май | 20:40
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