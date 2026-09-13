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Тъща почерпи зет с мухоморки

Тъща почерпи зет с мухоморки

Отровени от гъби напълниха болниците през октомври Отровни гъби пратиха цяло семейство в болница. Куриозният случай стана в Пловдив. Възрастна жена н...

26 октомври | 21:00
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